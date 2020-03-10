此内容发布于2020年3月10日 下午7:35

（法新社华盛顿10日电） 武汉肺炎疫情扩散，美国总统川普拟推经济刺激措施，以减轻市场混乱造成的冲击，但他今天前往国会山庄后，因国会议员多抱持怀疑态度而似乎没有太大进展。

通称武汉肺炎的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情导致美国航空业者大减航班、联邦准备理事会（Fed）12年来首度紧急降息、美股出现2008年来最差表现，不过美股今天已收复部分失土。

种种情况预示着美国经济不妙，连带威胁川普的竞选连任，重挫他最得意的股市劲扬和失业率新低政绩。

川普承诺将在今天宣布「重大」经济措施，也罕见前往国会山庄与共和党国会议员磋谈。

他愿望清单中最主要项目是减免薪资所得税。不过就连他国会盟友，据传还有白宫部分幕僚都对此持怀疑态度，质疑这一步背后所要付出的成本。

一天下来，川普的纾困计画明显缺乏细节，尤其是要如何找到减税的财源。

川普的经济顾问柯德洛（Larry Kudlow）在记者会上表示，「让我们提出有具体细节的提案」，但当记者追问细节时，他表示需要更多时间推敲。

川普表示希望协助领时薪的劳工与小型企业，因为一旦感染武汉肺炎必须请假隔离或接受治疗，这两个族群受到的冲击将最为严重。

川普政府提议的因应措施同时包括，协助担心生病请假就没有收入来源的零工工人。

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