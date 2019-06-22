此内容发布于2019年6月23日 上午1:50

（法新社华盛顿22日电） 美国总统川普最近重新注意起他称之为「不公平」的汇率，可能开启全球新战场，导致世界经济深受其害。

川普花了两年动摇汇率这个全球贸易体系的支柱，不论敌我，他在多个战场发动了贸易战，同时也抱怨美国被人占了便宜。

根据最早可能于下月生效的新规定，美国或会针对其判定为操控货币、使产品比美国商品更具竞争力的国家，施加惩罚性关税。

川普常攻击德国等欧元区国家利用相对弱势的货币得利，上周他说：「他们和中国还有其他国家皆然，逃避这个好多年了。」

从川普过去一周攻击欧洲中央银行总裁德拉吉（Mario Draghi）来看，一度平凡的货币政策举措，现在可能被当作弹药，拿来合理化报复行动。

经济学家警告，这可能导致彼此针锋相对的全球汇率战一触即发。

如果川普采取这种新作法，或会赢得贸易强硬派的商务部长罗斯（Wilbur Ross）支持，但由于联邦准备理事会（Fed）最终会在川普要求下降息，美国对他国的报复将无招架之力。

各国中央银行每每透过降息来刺激委靡的经济，藉由贬低汇率的价值来刺激出口，进而推高经济成长。

但共和党与民主党政府时代都曾任职美国财政部的索贝尔（Mark Sobel）对这种新路线抱持「极度保留态度」，因为此举「根本上有缺陷…可能适得其反，伤害美国经济」。（译者：郑诗韵/核稿：刘淑琴）

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