下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月23日 上午3:20 最后更新 - 2018年6月23日 -03:20

（法新社艾尔帕索22日电） 美国总统川普20日下令终止拆散移民家庭的政策后，在美墨边境被迫与父母分离的2300名儿童仍然命运未卜；同时川普指控民主党为了选战利益，捏造移民受苦的「不实」事例。

尽管川普因拆散移民家庭引发全球怒火而屈服，但他发出的讯息却自相矛盾，使得外界对川普政府的危机处理感到混乱。

政府机关并不知道，被送到全美各地的帐篷区和其他收容中心的儿童下场会如何；他们的父母亲则因为非法入境遭起诉。

川普被迫就热议中的移民议题让步后，现已再度进入战斗模式，坚称仍会继续实施「零容忍」政策。此一政策力求吓阻中美洲移民涌入美国。

他发推文表示：「在民主党�N造悲惨故事以期裨益他们选情的情况下，我们国家不容非法移民泛滥。」

「时代杂志」（Time）报导，为配合「零容忍」政策，美国海军正准备在偏远基地建立拘留中心以收容数万移民，而这可能显示出川普政府取缔移民的规模。

川普并在白宫接见了遭非法移民杀害者的父母。

川普说，站在他身旁的这些父母亲「与他们所爱的儿女被永久拆散了，因为他们的儿女遭到非法移民罪犯杀害」。

川普进一步利用这次危机来谋取政治利益，指控民主党「耍花招」，不支持比较强硬的边界政策。他向共和党同侪传达的讯息是，直到11月国会期中选举后，「都别再浪费时间在移民议题上」。（译者：陈昱婷/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line