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此内容发布于2018年3月10日 上午5:20 最后更新 - 2018年3月10日 -05:20

（法新社华盛顿9日电） 对于美国总统川普同意与北韩领导人金正恩举行峰会，美国前驻联合国大使李察逊提出忠告，认为川普大胆决定勇气可嘉，但又担心他准备不足且缺乏自制力。

李察逊（Bill Richardson）多次访问北韩，也曾与伊拉克前总统海珊（Saddam Hussein）、缅甸军政独裁者及北韩前领导人金正日等流氓国家领袖斡旋。

他在美国新墨西哥家中接受法新社访问时，对「川金会」决定表示：「我极感意外，这是场豪赌，风险很高，但值得一试…因为就双边关系与朝鲜半岛紧张而言，目前已经是最坏情况。」

「这是个好机会…我担心总统准备不足，又缺乏自制力，不过我肯定他大胆接受邀请。」

他也告诫说，这是与一名高深莫测的领导人谈判，不是什么电视实境秀。对方坐拥至少20枚核武，对美国构成了威胁。

李察逊表示，任何协议都要花上很长一段时间才能达成；「这次会谈在外交上非比寻常，通常外交都是由下而上」。

「我们应该把目标放在非核化，但我认为那并不实际。我们应努力限制和冻结北韩的核子、弹道与常规军力。」

这位卸任外交官表示，平壤若想释出善意，可遣回3名遭囚禁的美国公民，并交还韩战期间美军阵亡将士遗体。

他也指出：「我们该意识到，北韩会希望得到回报。」（译者：陈乃瑜/核稿：张佑之）

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