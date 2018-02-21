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此内容发布于2018年2月21日 下午10:05 最后更新 - 2018年2月21日 -22:05

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天与佛罗里达州校园枪击案幸存学生会面时，允诺对拥枪者做更严格的背景查核；川普还提出构想，即武装校园教师，准许教师配枪，让想犯案的枪手不敢踏进校园。

川普在白宫接见这批道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）学生时说：「我想听你们的心声，所以在我们开始前，我只想说，我们会实施非常严的背景查核、严格着重于某些人的心理健康。」

川普还提议，可让部分教师接受使用枪械的训练，以吓阻想犯案的枪手。

川普说：「这显然只会适用那些善于用枪的人。这叫隐藏携枪。教师拥有隐藏携枪许可的话，就会接受特殊训练，他们就会在校园，就不再有禁枪区（gun-free zone）。」

川普认为所谓的禁枪区犹如引狼入室。他说：「禁枪区意即『让我们闯进去展开攻击吧』。」

川普表示，他与许多人都有很多构想，他们会挑出最重要的部分加以落实，「这不会是嘴上讲讲，过去光说不练已太久了」。

若干学生力劝川普要保证不再发生类似悲剧，高年级班长柯朵佛（Julia Cordover）也是其中一员。她说：「我觉得还有很多要做…我有信心您会做对的事。」

与会的18岁学生兹夫（Sam Zeif）说：「我不明白，为何我还能去一间店里，买一把打仗用的武器，一把突击步枪。」兹夫并说「我们别让这种事再发生，拜托、拜托」。

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