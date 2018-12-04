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此内容发布于2018年12月4日 下午11:20 最后更新 - 2018年12月4日 -23:20

（法新社华盛顿4日电） 美国总统川普抱怨美国和欧洲汽车业贸易失衡，双方力图解决之际，川普今天在白宫接见德国3大车厂主管。

白宫说，川普在会上鼓励3家车商增加美国产量。

白宫在会后发表的声明指出：「总统分享了所有车商在美国制造，创造更友善商业环境的愿景。」

川普以国安为由扬言对欧洲进口车课徵关税之后，华盛顿和布鲁塞尔7月间宣布贸易战休兵。

在美国南卡罗来纳州仍有设厂的BMW表示，今天和川普的会面「有建设性」，但国际贸易政策「完全是相关政治机构」的责任，意指布鲁塞尔才有最后决定权。

BMW还说，两年内，会在原有1万名员工的南卡州厂房增聘1000人，另考虑在美国设置第2间厂房制造动力传动系统。

戴姆勒集团（Daimler AG）发言人告诉法新社，这场会面「很棒，畅所欲言」，与会者畅谈自家公司对「美国的奉献」。

最近宣布可能和美国车商福特（Ford）策略联盟的福斯汽车（Volkswagen）也派代表与会。

美国商务部长罗斯（Wilbur Ross）稍早表示，这场会面意在削减美德高达300亿美元的汽车和汽车零件贸易逆差，这相当于美德总逆差660亿美元的一半。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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