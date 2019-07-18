（法新社华盛顿17日电） 伊拉克的亚兹迪人（Yazidi）遭迫害，诺贝尔和平奖得主穆拉德（Nadia Murad）盼美国总统川普伸出援手，但从川普今天的几次发问，他显然不知道穆拉德推动的工作与理念

激进组织伊斯兰国（Islamic State）2014年在伊拉克攻城掠地时，绑架了数以千计信仰古老教派亚兹迪的妇女与女孩，而穆拉德是其中一人。

穆拉德今天跟着一群宗教迫害幸存者，趁着参加美国国务院重要会议的空档，在白宫椭圆形办公室与川普见面。

穆拉德解释她的母亲和6个兄弟是如何遭杀害，和3000名亚兹迪人仍失踪的现况后，川普说：「你拿过诺贝尔奖？那真难以置信，他们为什么给你这个奖？」

现场气氛凝结了一下，去年共同获得诺贝尔和平奖的穆拉德，随后重复了她的故事。

她说：「在我经历这全部的一切后，我没有放弃，我让每个人清楚知道，伊斯兰国性侵数以千计的亚兹迪妇女。」

穆拉德说：「请做点什么，这不仅关乎一个家庭。」

川普曾吹嘘摧毁伊斯兰国自称在伊拉克和叙利亚建立的哈里发国（caliphate），但当穆拉德要求川普敦促伊拉克与库德族政府，为亚兹迪人返乡创造安全条件时，川普却显得一脸茫然。

川普问说：「伊斯兰国已经没了，现在是库德族和谁？」。随后又跟穆拉德说：「我对那个地方很熟。」

穆拉德也解释了亚兹迪人如何铤而走险，在德国寻找安身之处。德国欢迎难民的态度先前遭到川普直言批评。（译者：李晋纬/核稿：张晓雯）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Longform The citizens' meeting Teaser Longform The citizens' meeting 您感兴趣的话题，或许就是我们下一篇报道的选题