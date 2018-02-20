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此内容发布于2018年2月20日 下午8:35 最后更新 - 2018年2月20日 -20:35

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天否认曾强吻一名在川普大楼服务的前接待员，说对方指称他2006年未经同意在大厅电梯外亲吻对方的说法，是「另一个不实指控」。

川普（Donald Trump）是在回应「华盛顿邮报」（The Washington Post）头版报导。根据华邮，曾任接待员的库克斯（Rachel Crooks）最初于2016年总统大选前出面指控川普非礼，尽管不知道能否造成任何影响，仍多次在公开场合坚称她这段遭遇。

库克斯表示，2006年她22岁时，在川普大楼（Trump Tower）内一家投资公司担任接待员，她在自己的办公室外等候电梯时，向当时59岁的地产大亨川普自我介绍。

她表示，她伸手走向川普，川普接着抓起她的手并开始亲吻她。

根据华邮，库克斯告诉一群妇女说：「他开始亲吻我脸颊一侧，然后另一侧。」她说：「他边亲边跟我说话，问我从哪里来，问我想不想当模特儿。他不放开我的手，接着他开始亲吻我的嘴唇。」

她表示，这事件持续约2分钟。

川普在推特反击这些指控。他说：「一个我不认识的女人，据我所知，我从来没见过她。假新闻华盛顿邮报头版说我12年前，在川普大楼大厅亲过她（还2分钟！），从未发生过！」

他进一步说：「谁会在有监视录影机的公开场合做这种事。」他还问说，华邮为何不报导「这个女人是拿钱捏造关于我的故事」。（译者：叶俐纬/核稿：蔡佳敏）

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