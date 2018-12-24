川普推文批马提斯 誓不让盟友再占美便宜

此内容发布于2018年12月24日 下午11:50

（法新社华盛顿24日电） 美国总统川普今天将矛头指向国防部长马提斯，并誓言不会再让盟友占美国便宜。

川普19日宣布，因为伊斯兰国（IS）已遭击败，将撤出美国派驻叙利亚的2000地面部队，此举震惊许多盟国，也导致美国国防部长马提斯（Jim Mattis）和派驻反伊斯兰国联军的特使麦格克（Brett McGurk）请辞。

川普宣布决定撤军叙利亚后，多天来批评声浪不断。他今天上推特发文，否认排斥盟友，但他也表示，「正是这几国在利用与美国的友谊占便宜」。

他推文说：「我们一直大手笔资助全世界许多『非常』有钱国家的军队，然而在此同时，这些国家在『贸易』上，占尽美国和我们『纳税人』的便宜。」

「马提斯将军不认为这是个问题，但我认为是，而且正在解决中。」

法国和德国等盟邦对于美国撤军叙利亚一事公开表达关切之际，川普以大写的英文推文说：「美国再次受到尊重！」

身经百战的退役四星上将马提斯普遍被视为阻挡川普冲动行事的约束力量。他20日在辞呈中强调尊重盟邦的重要性。

川普屡次斥责美国亲密盟友，并质疑北大西洋公约组织（NATO）成本效益。北约是约70年前成立的北美和欧洲军事联盟，原意是作为抗衡苏联的堡垒。

马提斯在川普突然宣布撤军叙利亚后，对于川普的批评也浮上台面。

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