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此内容发布于2018年6月10日 上午1:05 最后更新 - 2018年6月10日 -01:05

（法新社魁北克市9日电） 美国总统川普痛批加拿大总理杜鲁道发表「不实声明」，还说他已指示美方勿为G7领袖的联合公报背书，杜鲁道办公室回应说，总理没在记者会上说出他未曾告诉川普的话。

川普推文说：「加拿大总理杜鲁道在我们G7峰会上表现得如此温顺谦和，只为了在我离开后召开记者会说，『美国关税是种侮辱』和他『不会任人摆布』。非常不诚实且软弱。」

川普推文说：「我们的关税是向加拿大对美国乳制品课徵270%关税所做的回应！」

川普发表上述爆炸性推文后，杜鲁道办公室回应说，杜鲁道在G7记者会上，没说出他从未告诉过川普的话。

杜鲁道办公室在推特发表声明说：「我们聚焦在#G7高峰会达成的一切。」

「无论是在公开场合，或是与川普总统私下会谈，总理都没说出他没说过的话。」

川普提前离开G7峰会，转往新加坡准备与北韩领袖金正恩举行双方首次峰会。但川普于座机飞离加拿大后所发推文显示，他根本无意在任何贸易纷争打退堂鼓。

川普说：「有鉴于杜鲁道在记者会发表不实声明，和加拿大对美国农民、工人和企业课徵庞大关税这项事实，我已指示美方代表团勿为G7领袖发表的联合公报背书，同时，我们也在考虑对涌入美国市场的汽车课徵关税！」

杜鲁道稍早告诉记者，川普以国安为由祭出钢铝关税措施，对自第一次世界大战以来即与美国战友一起奋斗牺牲的加拿大老兵来说是种「侮辱」。

「加拿大人有礼貌且通情达理，但我们不会任人摆布。」

杜鲁道说他已告诉川普：「很遗憾但必须绝对明确和坚定表明，我们将会推动于7月1日采取报复措施，针对美国对我们不合理施加的关税，祭出等同关税。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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