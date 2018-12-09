川普推文讽刺黄背心运动 法外长呼吁别干涉内政

此内容发布于2018年12月9日 上午9:35

（法新社巴黎9日电） 法国外交部长勒德里安今天呼吁美国总统川普不要干涉法国政治，因为川普近来常在推特（Twitter）贴出有关法国「黄背心」抗议运动的贴文，同时还批评了巴黎气候协定。

勒德里安（Jean-Yves Le Drian）告诉LCI电视台：「我们不会为美国国内政治费心思，我们希望这一点能获得同等对待。」

「我对川普这么说，法国总统也这么说：不要干涉我们国家。」

法新社报导，昨天川普在推特写了两则贴文，谈到11月中旬以来席卷全法国的「黄背心」反政府抗议。「黄背心」运动发起主因本为民众反对政府于2019年元旦调涨燃油税，近来引发首都巴黎的暴动。

他在推特贴文指出：「也许现在是时候该终止荒谬且极为昂贵的巴黎协定（Paris Agreement），并以降税的方式把钱还给人民？」

「对于巴黎来说，巴黎协定推行得不太顺利。法国到处都有抗议和暴动。」

川普还写道：「人民不想花大钱来进行可能的环境保护，且大部分的钱都跑到（治理有问题的）第三世界国家。（他们）高喊『我们要川普！』爱法国。」

但法国「黄背心」抗议与各国2015年签署的巴黎气候协定并无直接关系。川普去年6月宣布退出这项协定，这引起法国总统马克宏（Emmanuel Macron）和其他西方国家领袖不满。

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