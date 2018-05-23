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此内容发布于2018年5月24日 上午1:05 最后更新 - 2018年5月24日 -01:05

（法新华盛顿23日电） 美国总统川普因封锁和他意见相左的推特用户挨告，今天判决出炉，法官称川普的行径违法，侵害宪法保障的言论自由。

纽约联邦法官布克华德（Naomi Reice Buchwald）表示，封锁批评川普人士的言论，使他们无法在川普的推特上互动，是违反美国宪法第一修正案（First Amendment）保障的言论自由。

在长达75页的意见书中，布克华德写道，推特用户「无疑是因观点歧视（viewpoint discrimination）遭到封锁」，而这是「第一修正案所不容」。

本案原告为7名推特用户，包括一名马里兰大学（University of Maryland）教授、一名德州警察和一名纽约的喜剧演员。他们表示，自己推文抨击川普的政策后，被总统帐号@realDonaldTrump封锁。

虽然本案原告不登入推特帐号时，仍可阅读、或在私人讯息中引述川普的推文，但他们的留言不会出现在川普推文下方的讨论串中。川普推特帐号约有5200万名跟随者，他贴文下方的讨论串形同公众「对话」。

原告主张，由于川普用推特宣布各类政策，他的帐号是个「特定的公共论坛」，不得基于政治观点将部分人士排除于外。

法官承认，尽管总统有一定程度的言论自由，他也不得侵犯其他推特用户的言论自由。

布克华德在意见书中说：「虽然我们必须认可、也应谨慎对待第一修正案保障总统的个人权利，但他行使这些权利同时，也不得侵犯同受第一修正案保障、那些批判人士的权利。」

不过，布克华德没有接受原告请求，对川普及他同列被告的社群媒体主任史卡维诺（Dan Scavino）祭出禁令，布克华德表示，她期望白宫遵守她的「宣示性」判决。

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