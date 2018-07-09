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此内容发布于2018年7月9日 下午11:35 最后更新 - 2018年7月9日 -23:35

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天提名保守派法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）出任美国最高法院大法官。川普的决定将让最高法院进一步向右倾，对美国社会造成重大影响。

卡瓦诺曾担任前总统小布希（George W. Bush）的顾问，现在华盛顿联邦巡回上诉法院担任法官。卡瓦诺最初是大法官甘乃迪（Anthony Kennedy）的书记官，如今要在甘乃迪7月底退休后，递补他的空缺。

川普表示：「卡瓦诺法官拥有无懈可击的经历、条件卓越，事实证明他会依据法律寻求公正判决。」

川普说：「全美国没有人比他更适合、更应得这个职位。」他也敦促参议院尽快通过这项任命案。

甘乃迪多年来在自由派和保守派大法官之间，扮演打破僵局的关键票。甘乃迪的退休，让川普有机会在大法官席位安插保守派人士。

53岁的卡瓦诺获提名后表示：「大法官甘乃迪穷尽一生保障自由，我能获提名填补他在最高法院的空缺，深感荣幸。」

在不少案例中都可以看出毕业于耶鲁大学法学院的卡瓦诺的保守立场，包括他反对前民主党籍总统欧巴马治下推出、俗称欧巴马健保（Obamacare）的病患保护与平价医疗法。

他最近对法院判定允许无证青少年移民堕胎表示不同意。2012年时，一个他参与的小组更否决了美国环境保护署推出以减少空污为目标的措施。（译者：陈昱婷/核稿：蔡佳敏）

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