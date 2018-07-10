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此内容发布于2018年7月10日 上午9:35 最后更新 - 2018年7月10日 -09:35

（法新社华盛顿10日综合外电报导）美国共和党部分人士担心，获总统川普提名出任联邦最高法院大法官的卡瓦诺，曾在许多在重要案件中引发争议，可能成为反对者用来拖延任命程序或破坏提名的把柄。

卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的争议纪录不时惹恼保守派，但他在行政权上的立场可能会深受川普欣赏。川普正面临特别检察官穆勒（Robert Mueller）广泛调查；提名主张总统任内不应受到任何司法诉讼或调查干扰的人担任大法官，这个构想对川普应深具吸引力。

卡瓦诺曾在「明尼苏达法律评论」（Minnesota Law Review）撰文指出，国家须制约「行为不端或违法乱纪的总统」，但那种制约是由美国宪法提供。

卡瓦诺写道：「总统若行事卑鄙，可诉诸弹劾程序。不应让任何一位检察官、法官或陪审团能够完成宪法指定由国会负责的任务。」

卡瓦诺在许多社会议题上展现保守派立场。

不久前，法院裁决允许一名岁非法移民少女接受堕胎。但卡瓦诺表示异议。

卡瓦诺担任华府联邦上诉法院法官的11年期间，曾针对全美最敏感的部分官司做出裁决或表达意见，包括反对前总统欧巴马的平价医疗法（Affordable Care Act）。

川普宣布大法官提名人选后，卡瓦诺表示：「我的司法哲学直截了当：法官须独立行事，且应诠释法律，而非创造法律。」

1990年代，当时美国总统柯林顿的幕僚佛斯特（Vince Foster）因涉及白水门案（Whitewatergate）争议而自尽，领导调查的就是卡瓦诺。

后来特别检察官史塔（Kenneth Starr）调查柯林顿和白宫实习生吕茵斯基（Monica Lewinsky）绯闻案，卡瓦诺曾协助撰写列举应弹劾柯林顿原因的调查报告。

2000年总统大选，佛州爆发计票争议，卡瓦诺是当时共和党总统候选人小布希的法律团队成员，协助小布希赢得总统宝座。

小布希2003年提名卡瓦诺出任华府联邦巡回上诉法院法官，但这项人事案僵持3年，因为民主党不满他加入小布希的总统大选重新计票团队，直到2006年他才终于获得任命。（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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