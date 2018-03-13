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此内容发布于2018年3月13日 上午10:50 最后更新 - 2018年3月13日 -10:50

（法新社华盛顿13日电） 美国总统川普今天撤换国务卿提勒森，并任命中央情报局（CIA）局长蓬佩奥取代他，结束这位德州石油商人障碍重重的短暂外交生涯，他在世界舞台上常因川普抢戏被晾在一边。

提勒森（Rex Tillerson）远赴非洲访问，今天黎明前刚返回华盛顿。国务次卿高德斯坦表示，提勒森还没有机会与川普谈话，人事异动即即已宣布，他对自己为何突然下台并不清楚。

高德斯坦（Steve Goldstein）推文说，由于在多项重大国家安全议题上获得明确进展，提勒森原本一心想要留任，尽管遭到撤换，「他很感谢有机会为国效力，而且仍然坚信出任公职是出于崇高的使命感，不会感到后悔」。

白宫高级官员表示，川普将在5月底前与北韩领导人金正恩会谈一事于上周宣布后，川普希望调整政府团队，以迎接历史性的川金会。

川普简短赞扬提勒森的贡献，他后来向记者解释：「我们其实相处得很不错，但我们对一些事有歧见。」

他说：「例如伊朗核子协议，我认为糟透了，他却觉得还可以。我希望撕毁这项协议或有所作为，他的感受则略有不同。因此我们真的想法不同。」

川普对将接掌国务院的蓬佩奥（Mike Pompeo）则赞不绝口，认为他将会有很棒的表现，又说：「他将继续我们的各项计画，包括恢复美国在世界的地位，强化我们的联盟关系，对抗我们的敌人，以及寻求朝鲜半岛非核化。在这个关键时刻，他是恰当的人选。」

国会参议院外交委员会料将在4月举行蓬佩奥的任命听证会，川普呼吁尽速通过这项任命案，以利为川金会作准备。

川普也宣布，中情局长遗缺将由受争议的职业情报官员哈斯佩尔（Gina Haspel）递补，如获国会批准，她将是中情局首位女性局长。据报导，哈斯佩尔曾负责中情局在泰国的「黑狱」，在2001年的911恐怖攻击事件后，盖达组织（Al-Qaeda）嫌犯朱贝达（Abu Zubaydah）曾在那里受到水刑。

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