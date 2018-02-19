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此内容发布于2018年2月19日 上午10:50 最后更新 - 2018年2月19日 -10:50

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天表明支持两党行动，以改善全美购枪者背景查核制度。经过近日佛罗里达州校园枪击事件后，要求改革的迫切呼声已更甚。

白宫新闻秘书桑德斯（Sarah Sanders）发表声明说：「在大家正进行商讨并考虑调整规定的情况下，总支持改善联邦查核制度的行动。」

在警方公布名为克鲁兹（Nikolas Cruz）的持枪青少年14日在佛州派克兰（Parkland）一所高中开枪滥射后，川普已承受到与日俱增的压力，必须有所行动。

在此事件劫后余生的愤怒学生主张在华府发动游行，要求修订美国的枪械相关法律。

淼德斯说，川普已与民主党籍参议员墨菲（Chris Murphy）及共和党籍参议员柯宁（John Cornyn）交谈。这两位议员共同提案，要求各州和联邦机构比较频繁地回报足以禁止购枪的个人犯行，以修正资料库。

这项法案无异是个狭隘的技术性办法，并未处理现行放任式枪械法律所引起比较全面的分歧性问题，而现行法律是依据维护拥枪权的宪法修正案所制定。（译者：张佑之）

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