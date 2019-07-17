此内容发布于2019年7月17日 上午7:35

（法新社华盛顿16日电） 美国今天表示，将再次停止对协助推动家庭计画的联合国人口基金（UNFPA）提供捐助，原因为UNFPA与中国合作。联合国人口基金则抨击华府危害女性健康。

在美国总统川普寻求打击堕胎之际，这是美国连续第3年拒绝资助联合国人口基金。对川普的福音派基督徒选民而言，打击堕胎是重要议题。

美国国务院发言人表示，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）认为，「中国的家庭计画政策仍存在强迫堕胎和非自愿绝育」，依据美国法律，应终止资助。

国务院发言人并说，联合国人口基金的公开文件指出，「UNFPA在家庭计画上与负责这些强迫政策的中国政府单位合作」。

联合国人口基金驳斥这项结论，表示他们反对强迫堕胎政策，美国从未参访UNFPA在中国的办公室，以亲自查证。

联合国人口基金发表声明指出，「这项令人遗憾的决定，将会阻碍UNFPA保护全球数亿妇女和女孩的健康和生命，包括在人道情况下」，要求美国重新考虑。

中国为了控制人口急速成长，在1979年对多数人民实施一胎化政策，造成强迫堕胎和强迫绝育。

美国前总统欧巴马2016年在任时，美国资助联合国人口基金逾6300万美元，是继英国和瑞典后，联合国人口基金的第3大捐助国。

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