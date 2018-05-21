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此内容发布于2018年5月22日 上午12:35 最后更新 - 2018年5月22日 -00:35

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天痛批「通俄门」调查是「政治攻击」，而中央情报局（CIA）前局长布瑞南是始作俑者。这是白宫欲将通俄门调查冠上政治动机的部分举措。

川普今天对布瑞南（John Brennan）开炮，批评他发起针对川普竞选团队是否勾结俄罗斯的调查。

川普昨天要求司法部调查联邦调查局（FBI）疑似安插线人到他的竞选团队，川普的律师也催促特别检察官穆勒（Robert Mueller）加快调查脚步，避免影响11月的期中选举。

这两个举动都凸显出，围绕在长达一年通俄门调查周围的政治风险攀高。穆勒设法找川普来问话，若发现川普串通俄国和妨碍司法的证据，弹劾的机率增加。

川普引述福斯新闻频道（Fox News）评论员邦奇诺（Dan Bongino）连发多则推文，「这是政治攻击，不是情报调查」，2013到2017年担任CIA局长的布瑞南开始这整个毁灭川普总统的行动，「让自己蒙羞，让国家蒙羞，让整个情报单位蒙羞」。

川普昨天透过推特，命令司法部就2016年FBI安插「至少一名」线人在他的竞选团队进行调查，且暗示这是前总统欧巴马政府进行的政治刺探。

一些美国媒体上周确认这名线人是在英国教书的美国籍学者，为前政府官员，与CIA有长期的合作关系。2016年大选时，此名线人在FBI要求下寻求和川普数名幕僚会面。

路透社报导，川普质疑2016年FBI安插线人到他的竞选团队后，司法部今天同意对FBI的策略是否「违反任何规定」展开调查。

白宫发言人桑德斯（Sarah Sanders）说，川普与司法部副部长罗森斯坦（Rod Rosenstein）和FBI局长瑞伊（Christopher Wray）会晤后，司法部也同意进行调查。

桑德斯说，白宫将会安排与FBI、司法部和情报单位开会，让国会领袖检视与川普指控相关的机密文件。（译者：陈昱婷/核稿：郑诗韵）

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