此内容发布于2019年4月11日 上午2:05

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普痛批通俄门调查为流产政变的同时，司法部长巴尔允查2016年大选时联邦调查局（FBI）暗中侦察川普的正当性；民主党炮轰这只是在取悦川普，是对民主的又一重击。

特别检察官穆勒（Robert Mueller）两个多星期前结束对川普竞选阵营是否勾结俄罗斯的「通俄门」案调查，显然澄清了川普与俄国勾结的疑云，但川普却迟迟无法释怀。

他今天拉高分贝称「通俄门」调查为「流产政变，是企图要搞垮总统」。

他在白宫表示：「他们所作所为是在叛国，他们的所作所为非常可怕，他们的所作所为是违反我国宪法。」

另一方面，司法部长巴尔（William Barr）在国会答覆国会议员相关询问时说，会针对联调局「暗中侦察」川普展开调查。

巴尔告诉联邦参议院拨款委员会（Appropriations Committee）：「暗中侦察政治活动是件大事。」

巴尔说：「我想确曾发生暗中侦察情事。问题在于这是否作出适当判断？我并未说不是。」

民主党非常不满巴尔发言。

参院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）推文说：「巴尔必须立刻收回他的说法，不然就是提出具体证据。」

众议院情报委员会（House Intelligence Committee）主席希夫（Adam Schiff）则表示：「国家最高执法官员随性提出『暗中侦查』的说法，或许会取悦谴责『国中之国政变』的川普，但对我国的民主体制，却又是一次破坏性的重击。」（译者：郑诗韵/核稿：张晓雯）

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