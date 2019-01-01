川普新春第一推 全大写发文叫批评者冷静

此内容发布于2019年1月1日 下午11:35

（法新社华盛顿1日电） 对许多人而言，新年代表的是自我反省、期许成长，但对美国总统川普而言，新年代表的却非如此。

川普以招牌的好斗模式为2019年揭开序幕，他用全大写发推文，叫批评者「冷静下来，享受旅程」。

「祝大家新年快乐，包括那些忿忿不平的人，还有假新闻媒体！对没患有『川普精神错乱症候群』（Trump Derangement Syndrome）的人而言，2019会是很棒的一年。」

「冷静下来，享受旅程，我们的国家有好事发生！」

隔一会儿后，川普发了条比较传统、显然克制许多的祝词：「新年快乐！」

以不分昼夜上推特着称的川普后来回到最近让人耳熟能详的主题，攻击在野的民主党不支持他在墨西哥边界筑墙，指控他们不在乎「开放边界带来的犯罪和毒品问题」。

他也把炮口朝向退休将军麦克克里斯托（Stanley McChrystal）。麦克克里斯托日前接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，说川普不正直且不道德。

「麦克克里斯托将军被欧巴马像狗一样地炒了，最后一项任务完全搞砸，还是出名的大嘴巴，希拉蕊的粉丝！」

麦克克里斯托退休前最后担任的职务是驻阿富汗美军最高指挥官，因「滚石」（Rolling Stone）杂志刊出他批评前总统欧巴马政府官员而丢官。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

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