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此内容发布于2018年6月20日 下午11:05 最后更新 - 2018年6月20日 -23:05

（法新社华盛顿20日电） 美国总统川普今天签署行政命令，终结在美国边界拆散移民亲子的作法，并提议政府有意无限期拘留移民家庭。无限期拘留移民家庭的做法可能引发新司法争议。

5月5日以来，当局将超过2300名非法入境美国的儿童，强行自他们的父母及成年亲戚拆散，安置在帐篷营和其他设施内。消息曝光掀起众怒，引发川普自家共和党阵营内部反弹，国际社会也指控美国触犯人权。

川普今天签署行政命令时表示：「这是为了让家庭团聚。我不喜欢看到家庭被拆散的景象或气氛。」

根据这道行政命令，接下来担负这些家庭责任的将会是国土安全部，而非先前政策所定的司法部、卫生及公共服务部。

川普的行政命令也提议，政府有意无限期拘留移民家庭、挑战现有法规，即1997年佛罗雷斯和解案（Flores Settlement）所规定的，无论有没有父母陪同，安置儿童期限不能超过20天。

川普政府打算无限期拘留移民家庭的提议因此可能面临新的司法硬仗。

今年3月至5月这段时间，每个月有超过5万人从墨西哥非法入境美国时遭逮捕，其中约15%是家庭，8%是无人陪伴的儿童。

这些家庭和其他许多人，几乎全都正式要求庇护，援引母国有接连不断的暴力。

当局为了吓阻，5月7日宣布强行拆散骨肉的政策。

然而，要如何让2300名儿童与他们的家长团聚，白宫官员今天表示，目前还没有答案。

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