此内容发布于2019年8月16日 上午1:05

（法新社耶路撒冷15日电） 美国总统川普才呼吁以色列不要让美国联邦众议员欧玛与特莱布入境，特拉维夫当局今天就宣布，当地法律禁止支持抵制以色列运动的人士入境，因此决定拒绝两位众议员访问。

巴勒斯坦裔的欧玛（Ilhan Omar）与特莱布（Rashida Tlaib）是美国国会第一批的穆斯林女性议员。两人在民主党内皆属进步派，对川普及以国对巴政策炮火猛烈，也曾对反以色列的「抵制、撤资、制裁运动」（Boycott, Divestment and Sanctions, BDS）表达支持。

两人原订周末抵达以色列，并走访被占领的约旦河西岸与东耶路撒冷，但以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，禁止两人访问是必要的决定，因为她们「唯一目的就是伤害以色列和煽动（外界）对它的敌意」。

尼坦雅胡宣称，从两位众议员的访问行程可得知，她们计划强化抵制以色列的运动。

尼坦雅胡表示，身为一个蓬勃自由的民主国家，以色列愿意接受任何批评，但有个例外。他说：「以色列的法律禁止呼吁及用行动抵制以国的人士入境，如同其他民主国家也会阻止他们认为在伤害他们国家的人进到国内。」

至于特莱布欲拜访在遭占领约旦河西岸家人的请求，以色列官员则表示会给予考虑。

得知访问计划受阻后，欧玛抨击特拉维夫的决定「令人心寒」，也是对「民主价值的侮辱」，多位民主党人也批评此一决定。

巴勒斯坦高层官员艾希拉维（Hanan Ashrawi）也直指以色列政府的决定，是对美国民众及他们民选代表「过分的敌对行为」（outrageous act of hostility）。

以色列宣布拒绝两位美国众议员访问不久前，川普才在推文呼吁特拉维夫禁止两人入境以国。

川普表示，如果以色列允许欧玛和特莱布访问，将显露出「巨大弱点」。川普说：「她们憎恨以色列和所有犹太人，不论讲什么或做什么都无法改变她们想法。明尼苏达和密西根州应该很难会再让她们连任，她们是个耻辱！」（译者：徐薇婷/核稿：徐睿承）

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