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此内容发布于2018年11月29日 下午6:20 最后更新 - 2018年11月29日 -18:20

（法新社布宜诺斯艾利斯29日电） 20国集团（G20）峰会明天将在阿根廷登场，美国总统川普今天突然取消与俄罗斯总统蒲亭在阿根廷的会谈。

川普表示，他取消会谈是因为俄军25日在2014年兼并的克里米亚（Crimea）附近，对乌克兰海军舰艇开火，并扣押船艇和船员。

他做此决定的同时，联邦单位也加大力度调查2016年川普竞选团队与俄国的关系。川普前私人律师柯恩（Michael Cohen）今天坦承在国会就「通俄门」作证时，就川普在俄国的房产建案一事做不实陈述。

川普发推文表示：「基于（被扣押的）船艇和水兵都尚未从俄罗斯返回乌克兰的理由，我已决定，取消先前预定和蒲亭总统在阿根廷会面的计画，这样对相关各造都是最好的做法。我盼望，这情况一解决，就再次举行有意义的高峰会谈。」

从华府往布宜诺斯艾利斯的空军一号刚起飞不久，川普就发这则态度突然转变的推文。

他在约莫一小时前，才跟记者说他可能会与蒲亭在峰会会谈，还说「举行这场会谈的时间点非常好」。（译者：陈昱婷/核稿：徐睿承）

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