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此内容发布于2018年6月14日 上午3:50 最后更新 - 2018年6月14日 -03:50

（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普结束和北韩领导人金正恩的累人新加坡峰会后，重返华府的政治战斗，他今天欢度72岁生日。

2016年，70岁的川普，成为美国首次当选的总统中年纪最大的一位━虽然雷根（Ronald Reagan）1984年连任成功时，当时已73岁。

川普的健康，不论是身体上或是心理层面，在美国一直是众人兴趣浓厚的话题。

川普今年1月接受官方体检，当时的白宫医师杰克森（Ronny Jackson）形容川普健康状态「非常好」。

川普仍是总统候选人时，当时的私人医师伯恩斯坦（Harold Bornstein）2015年12月代表川普发表一封说明信，伯恩斯坦在信中以超级夸张的字眼形容川普健康状态。

信中形容川普血压与检验数据「好得惊人」，他的「体能和精力非凡」，并说他将是「历来最健康的美国总统当选人」。

上月，伯恩斯坦接受美国有线新闻电视网（CNN）访问时坦承，信是由川普口述、由他听写而成。

伯恩斯坦并说，川普的保镖去年闯入他在公园大道（Park Avenue）的办公室，拿走川普病历。

伯恩斯坦指出，他的办公室是在2017年2月3日遭人闯入，遭闯入的两天前，「纽约时报」（The New York Times）引述他的话报导，称他开了好多年的生发药给川普。（译者：严思祺/核稿：陈政一）

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