（法新社华盛顿15日电） 美国总统川普今天再次遭控种族歧视，他攻击4位民主党籍少数族裔国会议员，要她们滚回原籍国。

川普否认他是种族主义者，但历来种种言论在政治上迎合白人，显示白人对其他族群的猜疑。许多人认为这种迎合举动是帮助他赢得2016年大选的一大因素，而且可能在明年大选至关重要。

以下是有关川普涉及种族歧视的言论史：

●竞选期间拿欧巴马开刀

早在川普2016年开始逐鹿白宫之前，他就针对欧巴马的非裔美国人背景，暗示夏威夷出生的欧巴马实际上是在美国以外的地方出生。

他2011年暗示欧巴马私下是穆斯林。穆斯林是另一个经常被他攻击的族群。

●墨西哥「性侵犯」

川普让对抗移民议题成为他的竞选政见关键要点之一，他在演说中告诉支持者，来自邻国墨西哥的移民是「毒贩和性侵犯」。

他曾在竞选演说中表示：「他们带来毒品、带来犯罪，他们是性侵犯，有部分人，我猜是好人。」

川普当选总统后，也以类似的言词为他的边境政策辩护。

他谈到移民时曾说：「你们不会相信，这些人有多坏，这些人不是人，而是畜生。」

●美国穆斯林

川普也曾下令禁止多个穆斯林国家的公民入境。他攻击伊斯兰教已非一天两天的事。

他2015年不实地宣称纽约911恐怖攻击后，新泽西州有「好几千名」穆斯林在欢呼。

他2016年竞选期间曾攻击美国陆军上尉可汗（Humayun Khan）的父母。穆斯林可汗在伊拉克殉职，他的父亲在民主党全国代表大会上发言后，川普便对他的父母开炮。

川普谈到可汗的父亲时说：「看看他的妻子，她站在那里不发一语，她可能不被允许发言。」

●「鸟不生蛋」（shithole）国家

川普去年1月在一场闭门会议中，表明偏好来自西欧白人国家的移民。他问道：「我们干嘛让这些鸟不生蛋国家的人来这里？」他指的是非洲国家、海地及萨尔瓦多。

他说：「为什么我们需要更多海地人？把他们弄出去。」他还说：「我们应该要有更多来自挪威等地的人。」

●非常好的人

2017年8月在维吉尼亚州沙洛兹维尔市（Charlottesville），白人至上主义者、新纳粹及反犹群众集会，他们认为受到川普默默支持，因此更加明目张胆。

对立阵营的抗议群众涌向沙洛兹维尔市，双方爆发冲突。一名新纳粹男子蓄意开车撞向抗议群众，造成1死29伤。

川普谈到这起暴力事件时说「双边都有非常好的人」，他事后谴责「多方的仇恨与偏见暴力行为」，形同将种族主义群众与反对他们的人画上等号。

●德州人好，波多黎各人坏

对于拨发紧急资金给德州和美国海外属地波多黎各，川普有不同的观点，这两地都在2017年遭遇飓风重创。

川普当年在9月曾推文说：「德州：我们今天与你们同在，明天也是，『往后每一天』都将与你们同在，一起修补、恢复及『重建』！」

至于波多黎各，他则写说：「他们当地政治人物做的只有抱怨和要求更多经费…这些政治人物非常无能、乱花钱或污钱，而且只会向美国伸手。」

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