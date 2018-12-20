川普死在金正恩枪下 南韩政治讽刺艺术作品吸睛

（法新社首尔20日电） 北韩领导人金正恩手里的枪还冒着烟。他睥睨瘫倒在红毯上的川普尸体，尸体旁还有一堆美钞。金正恩身后的霓虹灯闪着口号：「戏非演下去不可！」这是南韩政治讽刺艺术作品一景。

以上场景出自59岁的南韩艺术家林英宣（Lim Young-sun）近期在首尔某装置艺术展上的作品，讽刺围绕朝鲜半岛的外交角力已演变成「以世上两位头号演员为主角的政治大戏」。

在北韩领导人金正恩和美国总统川普6月于新加坡举行戏剧性的首度双边会谈前，两人互以战争要胁，甚至不惜人身攻击。外交舞台上的唇枪舌剑和一触即发的朝鲜半岛局势占尽过去一年的国际新闻版面。

林英宣告诉法新社：「我纯粹想表现我们的政治现实：各国民众看着这些政治人物的一举一动，因此而紧张、焦虑和开心，就像在看电影一样。」

林英宣的作品也有如电影。在他的设定中，金正恩和川普原本是朋友，却因金钱起争执。后来金正恩因不满川普放高利贷，决定用枪毙了这位昔日好友。

林英宣解释：「两位领导人都是政治秀大师。他们利用充满敌意言辞所制造的紧张情势，为自己在国内政治舞台加分…但他们的演出缺乏诚意。」

法新社报导，这项在首尔举行一周、昨天结束的展览成功吸引数以千计的南韩民众。其中一些人就算知道所见景象不过是艺术作品的一部分，仍对头号盟友美国的领导人遭任性北韩邻居「戏剧性」枪杀一事感到惊骇。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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