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此内容发布于2018年12月2日 上午4:50 最后更新 - 2018年12月2日 -04:50

（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天宣布，将派遣「空军一号」专机到德州，将已故前总统老布希（George H. W. Bush）的灵柩运到华府供公众瞻仰。

川普表示，他结束20国集团（G20）阿根廷峰会搭空军一号返国后，空军一号接着会飞往德州休士顿载运老布希的灵柩。他认为老布希「理应享有如此尊荣」。

川普说：「空军一号将先把我及随行人员送回华府，接着飞往休士顿载运布希总统的灵柩。」

老布希昨天与世长辞，享寿94岁。川普闻讯后表示，出于对布希家族及老布希的尊重，取消原拟在阿根廷召开的G20成果记者会，延迟至葬礼后再举行。

川普也说，他已致电老布希的儿子前总统小布希（George W. Bush）及前佛罗里达州州长杰布．布希（Jeb Bush）表示哀悼。他赞誉老布希是「高尚的人，挚爱家人」。

老布希的国葬仪式预定5日在华盛顿国家大教堂（National Cathedral）举行，白宫已经证实川普伉俪将出席葬礼。

国会领袖表示，老布希的灵柩运抵华府后将先停放在国会山庄圆顶大厅（Capitol Rotunda），3日晚间起供公众瞻仰两天。

3日下午5时（台北时间4日上午6时）将举行首场庄严仪式，届时灵柩将由军方仪队护送进入圆顶大厅，而民众由3日晚上7时30分至5日上午7时，将可前往悼念这位于冷战时期尾声掌舵美国的领袖。

预计将有数十位世界领袖及美国政要前往国家大教堂出席老布希的国葬仪式，这是国家大教堂第4次举行已故总统的国葬仪式，前3位为艾森豪（Dwight Eisenhower）、福特（Gerald Ford）及雷根（Ronald Reagan）。根据国家大教堂的网站内容，此处还举行过7次追思总统的活动。

老布希的灵柩最后将运返德州家乡大学站（College Station）安葬。

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