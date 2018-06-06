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此内容发布于2018年6月7日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月7日 -01:20

（法新社华盛顿6日电） 美国总统川普点燃关税战火，党内反对声浪日益高涨，多名共和党参议员今天公然向白宫下战帖，扬言要透过立法手段箝制川普。

川普政府上周以国家安全隐忧为由，宣布要向欧盟（EU）、加拿大、日本和墨西哥等国进口的钢铝产品课徵惩罚性关税，惹恼支持自由贸易的国会议员。

依6位共和党议员和4位民主党议员倡议的提案，总统若要根据贸易扩张法（Trade Expansion Act）232条款，以国安为由课徵进口关税，任何提案都必须送交国会审议。

这项提案的主要倡议者、联邦参议员寇尔克（Bob Corker）说：「遗憾的是，政府正在滥用国会授权给总统的232条款。」

寇尔克还说：「假如总统真的认为有必要实施232条款，来保护美国不受切实威胁，那么就该向国会和美国人民提出提案，做好必要的努力工作，以确保国会通过提案。」

即将于年底退休的寇尔克说，他接到川普打来的「冗长」电话，说他（川普）对贸易政策权限遭箝制一事「感到不满」。

这些国会议员的目标是让相关提案，成为国防授权法案中的修正案。

国防授权法案是必须通过的立法，但关税措施命运未卜。即使在参议院顺利过关，最后也可能在与众议院协商的最终版国防法案遭到删除。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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