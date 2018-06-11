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此内容发布于2018年6月11日 上午10:20 最后更新 - 2018年6月11日 -10:20

（法新社华盛顿11日电） 新闻网站Politico报导，美国总统川普习惯撕毁用过的文件，迫使白宫保管档案人员得收集碎片，用胶带黏合，活像「拼图」。

曾担任白宫档案管理人员的拉堤（Solomon Lartey ）说：「那是最疯狂的事了，他将纸张撕成小碎片。」

总统文件法（Presidential Records Act）规定，总统碰过的所有文件，不论是便笺、信件、电子邮件，都要保存下来，送到国家档案局（National Archives），留作历史纪录。

但是川普有用完即撕的习惯，有时是将文件对半撕开，有时却撕成像碎纸条的碎片。在他上任后初期几个月，这令保管档案人员相当头大。

拉堤说，白宫档案管理部门所有人员都要使用胶带，把所有文件组合黏好。

Politico报导，白宫员工将自椭圆形办公室（Oval Office）和总统官邸收集到的撕碎文件，交给档案管理部门，好重新「拼图」组合。

拉堤说：「我曾处理一封舒默寄来的信...因为他（川普）将信撕了。」这里指的是参议院民主党领袖舒默（Charles Schumer）。

也曾任白宫档案管理人员的杨恩（Reginald Young ）说，在政府部门任职20年，第一次被要求作这样的事。

他说：「我看着我的主管说：『你当真？』我们这些人年薪6万多美元，理当作比这更重要的事。这令人感觉是最低等级的工作，只差没去清理垃圾桶。」

杨恩现年48岁，拉堤54岁。两人说，他们今年稍早无预警遭解雇，没有获得任何说明。

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