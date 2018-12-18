川普痛批网路平台偏袒民主党

此内容发布于2018年12月18日 下午7:05

（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天炮轰脸书（Facebook）、推特（Twitter）和Google等网路平台，痛批他们偏袒民主党，并批推特从中作梗，让网友难以追随他的帐号，跟随者人数成长变慢。

川普今天推文开炮：「脸书、推特、Google如此偏袒民主党。真是荒谬！」

川普还说：「事实上，推特还让网友更难加入@realDonaldTrump的跟随者。他们移除很多名称和帐号，大幅降低人数和成长速度。他们承认，却什么都没做。」

川普经常挞伐社群媒体，10月才将矛头对准推特，痛批推特阻挠他的帐户跟随者人数成长，这次又再拿推特当箭靶。

对于政治偏见的指控，这些网路公司一再否认。不少分析家指出，川普在内的保守派人士，拥有大量的社群网站跟随者。

推特发表声明说，公司会删除隐匿真实身分，或企图操弄平台的问题帐号。

推特在电邮声明中表示：「我们着重服务的品质，当中包括移除假帐号，防杜恶意行为。」

「不少知名帐号会发现跟随者人数减少，但结果是对跟随者确有其人和参与更具信心。」

川普对这些网路公司开炮的时间点，就在参议院公布一项报告的次日，参院报告显示俄罗斯利用网路影响2016年美国总统大选，让选情有利于川普。

参议院情报委员会的报告表示，位于圣彼得堡的「网路研究社」（IRA）有组织的破坏民主党总统候选人希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）选情。

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