此内容发布于2019年7月20日 上午12:35

（法新社华盛顿19日电） 美国总统川普今天抨击独立运作的联邦准备理事会，并要求联准会改弦易辙降息。市场广泛预期这个月联准会就会降息。

川普在另一则推文大爆发，呼吁联准会（Fed）「修正」升过头的利率。

他说：「我们正在参加世界比赛，大赢特赢，但绝对不是联准会的功劳。」

「如果他们的行动不是那么快而且『如此之多』，我们表现会比现在更好。这是我们为美国带来无人能比的财富和成功的机会，经济成长…不要搞砸了！」

联准会去年4度调升利率，但7月30、31日的政策会议似乎几乎笃定会调降利率，为10年来首度降息。

近期联准会官员言论似乎证实，在面临全球经济成长放慢和美国与中国贸易持续紧张之下，决策者准备采取行动维持美国经济成长。

联准会副主席克拉里达（Richard Clarida）昨天向福斯财经新闻网（Fox Business Network）表示：「不必等到形势变糟糕后，才采取一连串大幅降息。」

这番言论与昨天稍早联准会制定政策的联邦公开市场委员会（FOMC）副主席威廉斯（John Williams）的说法相呼应。他说当借贷成本已经很低时，联准会应迅速采取行动支持经济。

身兼纽约联邦准备银行总裁的威廉斯说：「当刺激经济措施的选项不多时，在经济危机初现时，应迅速采取行动调降利率。」（译者：陈昱婷/核稿：张晓雯）

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