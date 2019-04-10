此内容发布于2019年4月10日 下午4:35

（法新社华盛顿10日电） 美国总统川普今天再度批评，针对他竞选阵营与俄罗斯关系进行调查是场政变阴谋，司法部长巴尔则表示，将调查联邦调查局（FBI）在2016年大选时暗中侦察川普阵营是否正当。

特别检察官穆勒（Robert Mueller）超过两周前结束对「通俄门」案的调查，显然澄清了川普与俄国勾结的疑云，但川普不愿就此善罢甘休，反而升高批评火力，痛斥通俄门调查是「政变阴谋，企图搞垮总统」。

川普在白宫表示：「他们的所作所为是叛国，他们的作为很可怕，他们的作为违反我们的宪法。」他要求惩罚涉案者。

他刚拔擢为司法部长的巴尔（Bill Barr）在答覆国会议员相关询问时表示，联调局针对川普2016年的竞选活动展开反情报调查可能太过份了。

他告诉联邦参议院的拨款委员会（Appropriations Committee）：「暗中侦察政治活动是件大事。」

巴尔说：「我想确曾发生暗中侦察情事。问题在于是否适当作出判断？我并未说不是。」

他证实，将就这项调查展开审查，看看是否正当。这项行动后来演变成由穆勒主持的通俄门案调查，目标是查明川普在竞选时是否与俄国勾结以，以及他是否妨碍司法调查。

巴尔坚称：「这不是要针对联邦调查局展开调查。」但他又说：「我想高层有些领导人可能失职。我有义务确保政府权力不会遭到滥用。」

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