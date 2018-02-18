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此内容发布于2018年2月18日 上午2:20 最后更新 - 2018年2月18日 -02:20

（法新社华盛顿17日电） 美国总统川普今天抨击联邦调查局（FBI）太过投入调查其竞选团队是否与俄罗斯干预总统大选有关联，以致忽略种种迹象，未能及时阻止佛罗里达州中学校园枪击案发生。

川普推文：「佛罗里达州校园枪手释出许多讯号，很遗憾FBI全未察觉。这令人无法接受。他们花太多时间试图证明俄罗斯与川普竞选团队共谋，根本没有共谋。回到你们的基本任务，让我们所有人再次感到骄傲！」

问题青少年克鲁兹（Nikolas Cruz）14日在佛州派克兰市（Parkland）的道格拉斯中学（Marjory Stoneman Douglas High School）射杀17人。这是美国今年第18宗校园枪击案，再度引发枪枝管制的呼声。

FBI 16日承认，1月曾接获令人毛骨悚然的密报，警告克鲁兹可能正计划大规模枪击行动。但FBI探员却未继续追踪。

地方警察也知道克鲁兹这个人，他的母亲曾数度通报他爆发暴力行为。

南佛罗里达州「太阳前哨报」（Sun Sentinel）取得的纪录显示，当局曾在2016年调查克鲁兹，因为他在通讯软体Snapchat发布割伤手臂的影片，并威胁要买一支枪。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

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