下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月18日 上午6:20 最后更新 - 2018年3月18日 -06:20

（法新社华盛顿17日电） 美国联邦调查局（FBI）副局长麦凯比遭开除，总统川普盛赞这是「民主伟大的一天」，批评人士则痛斥为「危险」计谋，以败坏FBI名声，让通俄门特别检察官穆勒的调查遭怀疑。

麦凯比（Andrew McCabe）担任前FBI局长柯米（James Comey）的副手，在通俄门调查中是潜在的重要证人。

川普今天再度推文痛批穆勒（Robert Mueller）的调查，称整起调查是一场「猎巫」行动，他说，调查工作「当初就不该开始，因为没有勾结也没有犯罪」。

麦凯比忍受川普一整年尖酸攻击后，16日晚间遭司法部开除。他原本再过2天即将从服务21年的FBI退休。

麦凯比遭革职，让通俄门调查工作如同火上加油。批评人士说，川普可能在策划让穆勒走人，若真是如此，恐掀起宪政危机。

麦凯比免职消息一出，川普立即推文说：「麦凯比被革职，是FBI辛勤工作男男女女伟大的一天，是民主伟大的一天。」

这让欧巴马政府时期担任中央情报局（CIA）局长的布瑞南（John Brennan）在推特呛说：「等到你的贪赃枉法、卑鄙道德观和政治腐败被世人完整了解，你将获得应有的定位，亦即你是历史垃圾桶里蛊惑人心的丢脸政客。」

参议院外交委员会民主党首席议员卡定（Ben Cardin）在微软国家广播公司（MSNBC）表示，麦凯比遭免职「非常具有报复意味」。

他说：「这同时反映政府本身对FBI的鄙视。这太可耻。司法部、FBI应该是独立机构，这类政治行为不该被接受。」

民主党籍联邦参议员，同时也是司法、情报委员会成员的贺锦丽（Kamala Harris），呼吁司法部长塞申斯（Jeff Sessions）在国会作证，厘清开除麦凯比是否意在报复调查俄罗斯干预选举，以及莫斯科疑似勾结川普竞选阵营案情的人。（译者：蔡佳敏/核稿：徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line