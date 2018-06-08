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此内容发布于2018年6月8日 上午8:50 最后更新 - 2018年6月8日 -08:50

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天表示，他有意藉本次七大工业国集团（G7）峰会的机会，解决他所谓美国与盟友的不公平贸易协议。他还呼吁让会籍遭冻结的俄罗斯重返集团，这又和盟国唱反调。

赶在本届G7峰会今明两天在加拿大召开前，川普一早在推特发表连串短文，其中一则写道：「我期待和G7国家解决我们之间不公平的贸易协议。」

和美国关系最密切的盟国，准备在G7峰会和川普摊牌。因为美国这个最强大的成员国对他们施加惩罚关税，引发他们愤怒，导致G7面临分裂危险。

G7成员国对美国的不满，主要来自川普最近对从这些国家进口的钢铝强行加徵关税。但自从川普退出巴黎气候协定和伊朗核子协议，美国和其他成员国的关系便已恶化。

尽管川普4天后将前往新加坡和北韩领导人金正恩举行破冰的高峰会，但他今天跨过国界到加拿大参加G7峰会时，预期获得的款待将冰冷许多。

川普从白宫出发前还对记者表示，G7国家将俄罗斯逐出全球最先进经济体集团的决定，应该要撤销。俄罗斯是因并吞原属乌克兰的克里米亚，而遭冻结会籍。

川普说：「过去这段时间，我是俄罗斯的最大恶梦。话虽如此，俄国应该参加这次峰会。」（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

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