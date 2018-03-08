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此内容发布于2018年3月8日 下午9:50 最后更新 - 2018年3月8日 -21:50

（法新华盛顿8日电） 美国总统川普今天对进口钢铝祭出重税，引来共和党籍的联邦众议院议长莱恩（Paul Ryan）公开谴责，多位同党国会高层也纷纷表示反对。

莱恩在声明中说：「我不同意这项举措，担心会带来预期外的后果。」他并对暂时豁免加拿大和墨西哥表示支持。

莱恩还说：「我们将持续敦促执政团队缩小这项政策范围，仅聚焦在违反贸易法规的国家和行径上。」

莱恩的谴责很快就获国会共和党高层的回响，他们担心这些关税措施将引发贸易战，有害美国经济。

过去经常高分贝批评川普的亚利桑那州联邦参议员佛雷克（Jeff Flake）说：「贸易战没有赢面，只会全盘皆输。」

他形容关税是「经济成长中两样致命毒药━保护主义和不确定性━的总和」，并承诺提出法规草案，使政策无效。

犹他州共和党籍联邦参议院财政委员会主席海契（Orrin Hatch）与川普关系紧密，他称川普这项最新政策是「遭到误导」。

海契推文说：「简单来说，这是对美国制造商、劳工和消费者加税。」

他说：「这会削弱新税法创造的利益，与我们促进贸易、使美国在21世纪全球经济中保有竞争力的政策目的背道而驰。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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