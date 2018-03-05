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此内容发布于2018年3月5日 上午9:05 最后更新 - 2018年3月5日 -09:05

（法新社巴黎5日电） 针对美国计画对进口钢铝课徵沉重惩罚关税，法国总统马克宏今天表示，这明显违反全球贸易规则，欧洲联盟（EU）必须「快速做出反应」。

马克宏（Emmanuel Macron）和来访的加拿大魁北克省长库雅尔（Philippe Couillard）举行联合记者会，他在会中表示：「这些（关税）无可置疑违反世界贸易组织（WTO）的规定。…我相信欧盟有必要迅速反应，反应方式应符合WTO框架和均衡原则。」

美国总统川普1日宣布，将对进口钢品与铝品分别课徵高达25%与10%的关税，以保护美国本土制造商。这项消息激起美国贸易伙伴国的强烈抗议，包括加拿大、欧盟、墨西哥、澳洲和全球最大钢铁产国中国。

欧盟执行委员会（European Commission）已表明，他们正计画采取报复行动，锁定Levi's牛仔裤和哈雷大卫森（Harley Davidson）摩托车等美国主要品牌产品。

马克宏并说：「国族主义是一场没有赢家的战争。」

库雅尔同样谴责川普的行动。他表示，由于魁北克铝业规模庞大，可能受到影响。魁北克每年约生产300万公吨铝品。

不过库雅尔说，由于美国末端用户将面临铝价攀升，因此「付出代价的会是美国消费者」。（译者：张正芊/核稿：严思祺）

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