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此内容发布于2018年3月8日 下午10:35 最后更新 - 2018年3月8日 -22:35

（法新社芝加哥8日电） 美国总统川普今天批准对进口钢铝课徵高关税，恐将连带为番茄酱、汽车到黄豆等产业带来始料未及的后果，而这些相关产业所在地点多为川普胜选的票仓。

川普要对进口钢材课徵25%、进口铝材课徵10%关税，这项措施将在15天后生效。白宫指出此举是帮美国产业摆脱不公平贸易。

但在威斯康辛、明尼苏达、密西根等多州的选民，原本希望川普能找来商业钜子以提振经济与增加更多就业机会，如今忧心关税措施恐恰巧造成反效果。

无党派政策研究智库「布鲁金斯研究所」（The Brookings Institution）分析师派瑞拉（Joseph Parilla）告诉法新社：「他们担心这只是为帮特定社群而做的政治回应，到头来恐会伤害到他们。」

派瑞拉说：「农业地区、小型城镇这些典型会投票给川普的社群，都是出口密集度极高。」他表示，那些地方的出口面对别国对美国采取报复性关税时，都很容易受影响。

虽不乏有人支持川普祭出关税，像是直接产出钢、铝的地方，以明尼苏达州部分地区为例，钢材原料的铁矿业产值达30亿美元。不过拿钢材与铝材去制作其他产品的产业，也都对日后感到忧心。

在密西根，汽车制造业担心时值美国市场销售低迷之际，还得面临成本增加；明尼苏达与威斯康辛的农业出口商，则担心别国的报复性关税伤及他们像是黄豆这样的产品。

共和党籍的威斯康辛州长华克（Scott Walker）在巡视2间制造业工厂时表达忧心，其中一间企业使用进口铝材制作诸如番茄酱包装用品的产品。华克说：「若（川普政府）目标是要保障美国的就业，这项关税政策正好适得其反，因此我希望他们能重新斟酌。」

华克的办公室列出多个可能受关税冲击的企业，当中包括啤酒业的MillerCoor所需的罐子会变贵、生产美国知名哈雷机车的哈雷大卫森公司（Harley-Davidson）在出口机车时的关税会变重。

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