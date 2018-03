下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月13日 上午12:20 最后更新 - 2018年3月13日 -00:20

(法新社旧金山12日电) 美国总统川普今天以国家安全为由,发布命令禁止总部设在新加坡的博通公司收购智慧型手机晶片制造商高通公司,博通则在声明中,强力反驳这项并购案可能威胁国安的说法。

根据白宫声明,川普发布命令禁止这项巨额收购案,表示有明确证据显示,这类交易「恐伤害美国国家安全」。

与此同时,博通(Broadcom)保证会赶在高通(Qualcomm)股东计划对这项1170亿美元(新台币3兆4257亿元)的并购提案进行表决前,于4月初将总部迁往美国,意味任何对国家安全的关切都不具有意义。

博通在声明中说:「博通并购高通的提案,一直都是以博通完成先前宣布的迁移总部计画为前提。」

博通也在声明中,强力反驳并购高通可能威胁美国国安的说法。

声明说:「简而言之,博通从未计划要在完成总部迁移之前并购高通,因此对美国国安构成风险的说法并不成立。」

美国财政部周末在信中表示,博通3度违反规定,在美国进行提交与收购相关的证券申报等行动前,未提前告知美国外来投资审查委员会(Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS)。

根据信件内容,截至目前,CFIUS针对并购案的调查已「证实」美国官员早先发现的国家安全问题。

川普下令博通和高通「即刻永久放弃这项并购提案」。

博通和高通必须透过书面告知CFIUS,公司遵守一切命令。 (译者:刘文瑜/核稿:徐睿承)

Neuer Inhalt Horizontal Line