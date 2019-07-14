（法新社华盛顿14日电） 美国总统川普推文暗示某些少数族裔联邦众议员并非美国公民，要她们滚回原籍国后，联邦众议员欧加修-寇蒂兹回呛说，总统之所以大动肝火，是因他「无法接受一个包含我们这些人的美国」。

川普稍早一连发3则推文说：「真有意思，看到这些『进步派』民主党籍女国会议员，她们原本所在国家的政府是完全且彻底的灾难…却恶毒地告诉美国人民…我们政府该怎么运作。」

川普没有说出他指涉的对象是谁，但推文说：「她们为什么不回原籍国，帮忙收拾残破不堪和犯罪猖獗的烂摊子？」

川普影射的，似乎是联邦众议院内一组年纪相对轻、自由派、去年首度入主国会的少数族裔女性，包括纽约州的欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）、明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）、密西根州的特莱布（Rashida Tlaib）以及麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）。

欧加修-寇蒂兹在推特回呛跟她同样出身纽约市的「老乡」川普说：「总统先生，我『来自』的国家，是我们全都宣誓效忠的美国。」她说：「你之所以大动肝火，是因为你无法接受美国有我们这些人。你仰赖一个受惊的美国好让你下手掠夺。」

「但是，总统先生，你知道最大的痛处在哪吗？你除了无法接受美国用选票选出了我们，也无法接受我们不怕你的事实。」

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