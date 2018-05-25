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此内容发布于2018年5月25日 上午3:35 最后更新 - 2018年5月25日 -03:35

（法新社华盛顿24日电） 民主党国会议员今天在闭门会议后表示，美国情报机构没有提供证据支持美国总统川普（Donald Trump）的主张。川普宣称，联邦调查局（FBI）在他的竞选团队安插一名「间谍」。

川普指控有人渗透到他的团队，要求对他所称「间谍门」事件展开调查，美国司法部和联邦调查局召开两次机密会议，与会者包括参议院和众议院领袖，以及参众两院情报委员会主席。

美国媒体报导，就川普竞选顾问和俄罗斯有可疑联系，联邦调查局派出一名线民搜集可能的证据。

民主党议员警告，川普不断发推文关注这项议题，显示他企图破坏一年来针对俄罗斯干预2016年美国大选，以及俄国可能与他的团队勾结所进行的调查。

今天在司法部的简报，一开始只邀请共和党议员与会，包括众议院情报委员会（Intelligence Committee）主席努尼斯（Devin Nunes）。

但在众议院少数党领袖裴洛西（Nancy Pelosi）疾呼后，情报委员会民主党首席议员谢安达（Adam Schiff）才得以与会。（译者：叶俐纬/核稿：徐崇哲）

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