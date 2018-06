下面的内容来自我们的合作伙伴,因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月22日 上午6:05 最后更新 - 2018年6月22日 -06:05

(法新社纽约21日电) 美国慈善机构正「尽力」处理美墨边境家庭分离所引起的混乱情况,数千名儿童目前还没有与他们父母团聚的可能。

5月5日以来,美国政府在美墨边境将非法入境的2300多名儿童与其父母拆散,并将这些儿童安置在临时帐篷和其他收容中心,无法与他们的亲属联系。

「孩童需要辩护」组织(Kids in Need of Defense)负责人杨恩(Wendy Young)今天在电话会议中告诉记者,在这之前,这些慈善机构「已经疲于」应付独自抵达美国的移民孩童需求。

她并说:「如今在这些有极为复杂需求的孩子之外,又多出了2300名儿童。」

她进一步表示:「这使原已紧绷的系统承受了更多压力,而政府这是十分蓄意的举动。」

由于面临朝野两党议员和国际社会谴责,美国总统川普的移民政策急转弯,他昨天签署行政命令,为在边境拆散移民家庭而引发的争议划下句点。

美国多家媒体引述卫生及公共服务部(Department of Health and Human Services)官员报导,目前尚无让这些被拆散儿童与家人团聚的计画。

杨恩说:「并无证据显示,政府已备妥系统,可确保被拆散的家人能相互相联系和团圆,目前这仍然是个混乱的过程。」(译者:叶俐纬/核稿:张佑之)

Neuer Inhalt Horizontal Line