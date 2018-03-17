下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月17日 下午5:05 最后更新 - 2018年3月17日 -17:05

（法新社华盛顿17日电） 在传出美国总统川普于2016年总统大选期间雇用的资料分析业者「剑桥分析」，未获许可就撷取数以百万计美国选民的个资后，脸书今天表示已暂时关闭「剑桥分析」帐号。

美国「纽约时报」和英国「观察家报」（Observer）报导，「剑桥分析」（Cambridge Analytica）撷取5000万脸书（Facebook）用户的个资，是科技巨擘脸书历来最大规模个资外泄，「剑桥分析」利用它们设计软体，用来预测和左右选民在投票所的投票选择。

遭暂时关闭帐号的还有「剑桥分析」的母机构「战略沟通实验室」（Strategic Communication Laboratories, SCL）以及剑桥大学心理学家柯甘（Aleksandr Kogan）和与柯甘共事的加拿大资料分析家魏利（Christopher Wylie）。

脸书副总裁兼副法律总顾问葛瑞渥（Paul Grewal）于16日晚张贴声明表示：「于2015年我们获悉柯甘向我们撒谎，违反我们的平台政策，藉由使用Facebook Login的一个app，把资料传送给SCL/Cambridge Analytica，那是在全球各地从事政治、政府和军事工作的业者。」

声明又说，柯甘也不当与魏利分享那些资料。

Neuer Inhalt Horizontal Line