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此内容发布于2018年3月17日 下午5:20 最后更新 - 2018年3月17日 -17:20

（法新社华盛顿17日电） 在传出美国总统川普于2016年总统大选期间雇用的资料分析业者「剑桥分析」，未获许可就撷取数以百万计美国选民的个资后，脸书今天表示已暂时关闭「剑桥分析」帐号。

美国「纽约时报」和英国「观察家报」（Observer）报导，「剑桥分析」（Cambridge Analytica）撷取5000万脸书（Facebook）用户的个资，是科技巨擘脸书历来最大规模个资外泄，「剑桥分析」利用它们设计软体，用来预测和左右选民在投票所的投票选择。

遭暂时关闭帐号的还有「剑桥分析」的母机构「战略沟通实验室」（Strategic Communication Laboratories, SCL）以及剑桥大学心理学家柯甘（Aleksandr Kogan）和与柯甘共事的加拿大资料分析家魏利（Christopher Wylie）。

脸书副总裁兼副法律总顾问葛瑞渥（Paul Grewal）于16日晚张贴声明表示：「于2015年我们获悉柯甘向我们撒谎，违反我们的平台政策，藉由使用Facebook Login的一个app，把资料传送给SCL/Cambridge Analytica，那是在全球各地从事政治、政府和军事工作的业者。」

声明又说，柯甘也不当与魏利分享那些资料。

柯甘的app名为thisisyourdigitallife，它提供性格预测测试，在脸书上宣称是「心理学家使用的研究用app」。

约27万人下载此app，让柯甘得以取得诸如个资上所列城市以及他们「按赞」的内容等。

「观察家报」报导称，「然而，此app也搜集接受测试者的脸书友人资讯，导致累积的资料池高达数千万人规模。」

但脸书今天又发布新声明表示，遭误用的资料仅局限于自愿接受测试者。

葛瑞渥表示：「人们在知情下提供他们的资讯，并无任何系统被渗透，也没有任何密码或敏感资讯遭窃或被骇。」

「剑桥分析」则表示，正与脸书联系，「以尽快解决此事」。

「剑桥分析」把资料误用归咎于柯甘，并称它其后已删除从柯甘所创办公司全球科学研究（Global Science Research, GSR）接获的全部资料。

「剑桥分析」表示：「剑桥分析没有使用任何来自GSR的资料，纳入替川普2016年竞选总统所提供服务的一部分。」

但其后变成内部告密者的魏利告诉观察家报，「我们利用脸书撷取数百万人的个资，并建立模型来探索我们已知悉有关他们的事实，并锁定他们内心深处的恶魔。那就是整个公司的基盘所在。」

根据脸书的说法，柯甘正当取得那些资讯，但转交给SCL/Cambridge Analytica和魏利，「违反平台政策」。

脸书表示，它于2015年获悉违规情事后就移除那个app，并获柯甘和接收那些资料的其他人告知，已删除所有资料。

葛瑞渥写道：「数天前，我们接获的报告指称，与我们获得的保证相反，并非全部资料都已删除。我们正积极着手确认这些说法的正确性。倘若属实，这是另一起令人无法接受的背信和食言行径。我们正暂时关闭SCL/Cambridge Analytica、魏利和柯甘的脸书帐号，静待进一步资讯。」

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