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此内容发布于2018年9月20日 下午7:20 最后更新 - 2018年9月20日 -19:20

（法新社华盛顿20日综合外电报导）美国广播公司（ABC）今天报导，美国总统川普的前私人律师兼乔事人柯恩对银行诈欺等罪名认罪后，过去一个月多次接受特别检察官问话，厘清「通俄门」案。

曾为川普首席幕僚的柯恩（Michael Cohen）先前与纽约检方达成协议，8月21日对银行诈欺和触犯选举经费相关法律认罪，之后就协助特别检察官穆勒（Robert Mueller）调查。

美国广播公司报导，52岁的纽约律师兼商人柯恩「上个月多次接受」穆勒团队「持续数小时的问话」。

这听在川普耳里可能不是好消息，因为穆勒的「通俄门」案调查现在越来越逼近白宫。

一个星期前，前川普竞选团队总干事曼纳福特（Paul Manafort）同意认罪协商，协助穆勒调查。

柯恩认罪时并未同意合作，但如果配合调查，显然可以帮他减轻刑期。

穆勒正在调查川普2016年竞选美国总统时，是否勾结俄国中伤对手、前国务卿希拉蕊・柯林顿（Hillary Clinton），也在调查川普是否想要违法干预调查。

但调查范围据说也涵盖川普的生意，而柯恩过去10年间都在川普的纽约地产事业川普集团（Trump Organization）担任要职。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

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