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此内容发布于2018年6月7日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月7日 -01:20

（法新洛杉矶7日电） 美国艳星「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels）对她的前律师提告，指控他是总统川普的「傀儡」，且和川普的私人律师柯恩（Michael Cohen）密切共事，背叛了她。

丹尼尔斯本名柯立福（Stephanie Clifford），她在诉状中主张，前律师戴维森（Keith Davidson）和柯恩两人串通，要使她名誉扫地，并在她声称2006年和川普发生恋情一事中操控她。

根据诉状，今年1月，杂志In Touch报导了有关川普和柯立福的文章，戴维森和柯恩得知此事后，便开始共事。

诉状写道：「柯恩先生相信，这篇报导将对他自己或客户不利，于是立即勾结戴维森先生，试图利用与操控柯立福女士，设计出有利柯恩先生和川普先生的局势。」

诉状提出具体事证，指控两名律师「密谋一项计画」，要让柯立福上尚汉尼提（Sean Hannity）福斯新闻（Fox News）的节目，不实地否认她和川普间的恋情。柯立福最后没有上节目。

这份诉状由柯立福新委任的律师艾维纳提（Michael Avenatti）提出，卷内包括戴维森和柯恩从1月开始，长达3个月简讯对话内容的副本。

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