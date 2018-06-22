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此内容发布于2018年6月22日 上午3:05 最后更新 - 2018年6月22日 -03:05

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普今天表示，他正在考虑与俄罗斯领导人蒲亭（Vladimir Putin）会面，同时派遣国家安全顾问到莫斯科讨论此一构想。

白宫表示，国家安全顾问波顿（John Bolton）下周将前往莫斯科。

当被询及是否可能和蒲亭面对面会谈时，川普表示「我们正在思索各种可能性。」

俄罗斯涉嫌干预美国2016年总统大选以及是否与川普竞选阵营勾结遭到广泛调查之后，如此高层级的美俄会谈将被高度检视。

今年3月首次提及美俄总统会面的话题后，俄罗斯和西方媒体始终盛传两国峰会高度可期。

川普呼吁让俄罗斯重返七大工业国组织（G7）近两周后，白宫宣布国家安全顾问波顿将访莫斯科。俄罗斯2014年兼并克里米亚（Crimea）后，会籍遭到冻结。

白宫表示，波顿预定6月25日至27日赴伦敦和罗马会见美国盟友之后，前往莫斯科。

克里姆林宫19日表示，在北大西洋公约组织（NATO）7月11日布鲁塞尔峰会之前，并未规划美俄峰会。

川普预定7月11日至12日参加北约峰会，然后前往英国访问，会见英国首相梅伊（Theresa May）和英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）。（实习编译：吴升鸿/核稿：严思祺）

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