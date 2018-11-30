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此内容发布于2018年11月30日 上午9:50 最后更新 - 2018年11月30日 -09:50

（法新社华盛顿30日电） 美国检方对通俄案的调查焦点，据报已来到「莫斯科川普大楼」开发计画。美国总统川普今天重申，他在这项开发计画上并无不法之处。

川普的前私人律师柯恩（Michael Cohen）昨天在庭上认罪，坦承他对国会做出了不实陈述，谎称这项开发计画于2016年1月搁置，也就是党内初选投票开始之前，以期限缩通俄门调查。

事实与柯恩的书面证词相反，这项开发计画在川普集团内部经过多次讨论，时间点在2016年1月之后，并且直到当年6月仍在讨论如何争取俄国政府批准。

川普最后在2016年7月中旬获得共和党提名为总统候选人。

川普今天在20国集团（G20）阿根廷峰会地点推文自我辩护说：「哦，我明白了！我是一名良善的开发商，过着快乐的日子，但我看到我们的国家走到错误的方向（含蓄地说）。尽管困难重重，我决定竞选总统，同时继续经营我的事业，并在竞选途中磋商这项开发计画，一切合法而且棒极了。」

他并说：「稍稍地考虑在俄罗斯盖大楼，并未预先投资任何钱，也没保证，这项开发计画根本就未进行。调查完全是猎巫！」（译者：严思祺/核稿：张佑之）

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