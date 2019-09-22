此内容发布于2019年9月23日 上午12:50

（法新社休士顿22日电） 美国总统川普和印度总理莫迪（Narendra Modi）今天合体登场，让美国休士顿数以万计印裔美人看到他们密切的私人关系，也宣告两人将联合阵线，持续不懈地对抗「恐怖主义」。

这两位个性相仿、都喜欢把造势大会搞得情绪沸腾、都质疑传统媒体的领袖，今天在休士顿一座足球场内罕见合体，免不了相互吹捧一番。

随着印度民间舞邦格拉舞（Bhangra）的鼓声，身穿深色西装的川普和身着黄色印度长衫库塔（kurta）的莫迪手握手来了个大进场，获得观众欢呼相迎。主办单位估计，今天约有5万人参加活动。

许多人身穿印度右翼「印度人民党」（Bharatiya Janata）代表色番红花色服饰前来，听到川普「我们承诺不让无辜公民遭受极端伊斯兰恐怖主义威胁」的发言，莫不鼓掌叫好，对他报以今天最热烈的掌声。

莫迪之后也请全场观众起立为川普前来站台鼓掌，显然是吃到川普造势喜爱营造气氛的口水。

莫迪今年多项争议决定都获川普支持，像是他废除克什米尔自治，以及下令喷射机进入巴基斯坦回应自杀炸弹等。

在川普坐在前排听口译的同时，莫迪很明白地提及控制克什米尔部分地区的敌国巴基斯坦，显然是想集结国际对克什米尔问题的关注。

莫迪表示，他为克什米尔寻求平等地位与发展，但他的行动「造成一些无法管理自己国家、扶植恐怖主义的人不舒服」。（译者：郑诗韵/核稿：）

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