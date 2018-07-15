下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年7月15日 上午8:05 最后更新 - 2018年7月15日 -08:05

（法新社莫斯科15日电） 5年前还不是美国总统的川普赴莫斯科参加环球小姐活动前曾在推特自问，若巧遇俄罗斯总统蒲亭，「他会不会成为我的新麻吉」？如今「川蒲会」将登场，全世界也在问这个问题。

川蒲会明天将在芬兰首都赫尔辛基登场，预料会讨论叙利亚、选举干预和乌克兰等议题。但外界焦点大多放在美国实境秀「谁是接班人」（The Apprentice）主持人摇身一变入主白宫的川普，和曾是前苏联情报员的蒲亭（Vladimir Putin），两人之间会起什么化学作用。

川普长期以来不吝于表达对蒲亭这位强势领导人的景仰。美国情治单位则指称，蒲亭下令俄罗斯介入2016年美国总统大选，让选情倒向有利于川普这位鲁莽的亿万富豪，将他送入白宫。

从性格和行事风格来看，川普和蒲亭很不一样。川普经常随性发言，也常火大和自己的顾问唱反调，甚至自打嘴巴。蒲亭却从未公开做出惊人之举，也罕见他表露情绪，顶多只是挑眉。

蒲亭是透过一大叠情资报告和媒体简报，来掌握最新情势。但据传川普就连顾问给他最短的简报都不肯读。

此外，川普爱透过社群媒体发表意见，蒲亭则是连智慧手机也没有，只透过国内媒体传达想法。

尽管如此，这些差异未必阻碍两人气味相投。

华府的布鲁金斯研究所（Brookings Institution）外交政策研究员波利亚可娃（Alina Polyakova）告诉法新社：「蒲亭极度善于洞察人的个性和特质，这早有明证。毕竟身为情报官员，他受的就是这种训练。我认为他特别擅长解读个性弱点。」

她还说：「他（蒲亭）将赞美川普，试图以某种较劲的方式和他建立关系，川普吃这一套。」

若蒲亭有意这么做，可以善加利用一些他和川普真正的相似处，例如两人都有威权主义倾向。川普最近和北韩领导人金正恩会面后曾说，他羡慕金正恩说话时「他的人民会正襟危坐专心听」，他希望「我的人民」也这么做。

在被体制缠上或是得接受制衡的时候，川普和蒲亭都宁可制造惊奇、片面做决定，也不要陷入困境。

两人也都是民族主义者，双双承诺要让自己的国家「再度伟大」：蒲亭是面临苏联解体后国内不稳定，川普则自称要扭转美国产业衰弱。

此外，川普和蒲亭都很富有，但表现方式不同。俄罗斯国营电视台播放的纪录片强调蒲亭生活简朴，但他的核心圈人士都累积大量财富。外界的批评指出，蒲亭身家高达数百亿美元。

川普则是高调炫富的代名词。他位在纽约川普大楼的住所，是搭乘黄金打造的电梯进出。不过美国媒体报导，川普真正身价比他自己声称的少了数十亿美元。（译者：张正芊/核稿：何宏儒）

Neuer Inhalt Horizontal Line